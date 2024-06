Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei Fälle von falschen Handwerkern

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 19.06.2024, 13:00 und 15:30h

Unbekannte stehlen Schmuck aus Wohnungen

Am gestrigen Mittwoch klopfte ein unbekannter Mann an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses. Eine Bewohnerin befand sich im Treppenhaus und öffnete die Tür. Der Mann sagte ihr, dass die Heizungsthermostate getauscht werden müssen und begleitete sie in ihre Wohnung. Dort informierte er einen zweiten Mann, der im Schlafzimmer zu arbeiten begann. Die Tür schloss er hinter sich, da bei dem Thermostatwechsel giftige Dämpfe austreten würden. Nach kurzer Zeit verließen die Männer die Wohnung wieder. Im Nachgang stellte die 86-jährige Seniorin fest, dass Bargeld und Goldschmuck aus ihrer Wohnung entwendet wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Ein weiterer Fall ereignete sich gegen 15:30 Uhr. Hier gaben sich zwei bislang unbekannte Männer als Mitarbeiter der Stadt aus und verschafften sich unter dem Vorwand den Wasserdruck überprüfen zu müssen Zutritt zur Wohnung eines 81- und 81-jährigen Ehepaares. Schließlich sei noch ein Dritter dazugekommen, der sich als Vorgesetzter der Männer ausgab. Nachdem alle Wasserleitungen, auch im Keller, begutachtet wurden verließen die Männer das Haus. Im Nachgang stellte der Wohnungsinhaber fest, dass eine Küchenrolle im Schlafzimmerschrank steckte und aus der Wohnung Schmuck entwendet wurde. Auch hier übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen.

Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, keine unbekannten Personen in die Wohnräume zu lassen, insbesondere, wenn es sich um mutmaßliche Handwerker handelt, die zuvor nicht kontaktiert wurden.

