POL-PB: Siebenjähriger bei Kollision mit Auto verletzt

Paderborn (ots) - (MH) Nach einem Diebstahl aus einem Fahrzeug am Dr.-Rörig-Damm in Paderborn am Montagvormittag, 24. Juni, sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen. Zwei Mitarbeiterinnen einer Hilfsorganisation hatten bei einer Bank einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag abgehoben und das Geld zum Weitertransport in einem Aluminiumkoffer deponiert. Den Koffer stellten sie in den Kofferraum ihres Autos, welches auf dem ...

