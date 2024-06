POL-PB: Fahrlässige Brandstiftung als Brandursache

Paderborn (ots) - (md) Am Sonntag, 23.06., zwischen 01.30 Uhr und 02.30 Uhr stahlen Unbekannte ein verschlossenes Pedelec an einer Gaststätte am Kamp in Paderborn und flohen in unbekannte Richtung. Das Pedelec war mit dem montierten Felgenschloss am Hinterrad gesichert. Dieses Schloss war zusätzlich mit einer Kette verbunden, die durch das Hinterrad mit dem Rahmen verbunden war. Der 54-jährigen Besitzer bemerkte den Diebstahl, als er gegen 2.30 Uhr zum Abstellplatz ...

