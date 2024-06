Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Unfälle mit leichtverletzten Personen

Paderborn (ots)

(MH) Bei zwei Verkehrsunfällen mit fünf beteiligten Fahrzeugen im Paderborner Stadtgebiet haben sich am Montag, 24. Juni, vier Personen leichte Verletzungen zugezogen.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 09.15 Uhr auf der Warburger Straße. Eine 32-jährige Frau war in einem Mazda in Richtung Lichtenau unterwegs und wollte über die Linksabbiegerspur auf die B64 auffahren. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Seat Ibiza einer 61-Jährigen. Die Seat-Fahrerin versuchte noch zu bremsen, trotzdem kam es zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda gegen einen Hyundai Kona geschleudert, der von der B64 kommend im Einmündungsbereich zur Warburger Straße gewartet hatte. Die Fahrerin des Seats wurde per Rettungswagen leichtverletzt in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug sowie der Mazda mussten abgeschleppt werden.

Drei leichtverletzte Personen sind die Folge eines Unfall auf der Straße Alter Hellweg (K37) in Paderborn-Wewer. Ein 62-jähriger Mann war gegen 14.50 Uhr mit einem Opel Astra in Richtung Oberntudorf unterwegs. In einer Linkskurve kurz hinter dem Einmündungsbereich zum Delbrücker Weg geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem VW Golf einer 28-Jährigen. Da bei dem 62-Jährigen der Verdacht des Alkoholkonsums bestand, wurden ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Obwohl leichtverletzt, lehnte er eine Behandlung im Krankenhaus ab. Die 28-jährige Frau und ihre neunjährige Beifahrerin wurden leichtverletzt per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

