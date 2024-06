POL-PB: Kontrollen auf der L755

Salzkotten (ots) - (MH) Bei mehreren Verkehrsunfällen in Salzkotten haben sich am Wochenende sechs Personen teils schwere Verletzungen zugezogen. Zweimal waren Radfahrer per Alleinunfall beteiligt, im Kreuzungsbereich der Straßen Bosenholz und Espenweg stießen bereits am Freitag, 21. Juni, zwei Autos zusammen. Die Bilanz hier: vier verletzte Personen. Der 18-jährige Fahrer eines VW Golf war gegen 13.20 Uhr über einen ...

mehr