Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher machen keine Ferien: Präventionsangebot der Polizei Paderborn

Paderborn Schloß Neuhaus/Paderborn (ots)

(md) Die Sommerferien stehen vor der Tür und für die meisten heißt Ferienzeit auch Reisezeit. Damit es bei der Rückkehr zu Hause keine böse Überraschung gibt, bietet die Polizei Paderborn ein kostenfreies Beratungsangebot zum Thema Einbruchschutz an.

Die Kriminalhauptkommissarinnen Monika Freff und Simone Höing vom Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz sind am Donnerstag, 27.06.2024 auf dem Wochenmarkt in Schloß Neuhaus unterwegs und beraten Interessenten. Am Mittwoch, 17.07.2024 kann das Angebot dann auf dem Wochenmarkt in Paderborn wahrgenommen werden. Das Angebot ist an beiden Tagen kostenfrei.

Viele Tipps zur Vorbeugung gib´s auch im Internet: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell