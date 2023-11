LPI-J: Wildunfall bei Auerstedt

Apolda (ots) - Am gestrigen Mittwoch vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 43-jährigen Apoldaer. Der Mann konnte im Zuge einer Polizeistreife in Apolda aufgegriffen werden. Gegen den 43-Jährigen bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt, welchen er durch die Zahlung von 1.000 Euro abwenden konnte. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

mehr