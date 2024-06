Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer schwer verletzten Person

Paderborn-Schloß Neuhaus, Husarenstraße (ots)

(Mert)-Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:50 Uhr befuhr ein 33-jähriger Paderborner mit seinem Opel die Husarenstraße in FR Schloß Neuhaus. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal gegen einen geparkten VW Passat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte VW gegen einen Baum und anschließend gegen eine Grundstücksmauer geschoben. Der Opel Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär behandelt wurde. Da der Fahrer unter erheblichen Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. An den beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell