POL-PB: Größerer Waffenfund in einem Haus

Paderborn (ots) - (mb) Ein junger Mann und zwei Seniorinnen sind am Donnerstag bei Verkehrsunfällen mit ihren Fahrrädern verletzt worden. Ein 61-jähriger Renault-Fahrer fuhr gegen 07.50 Uhr auf dem Josef-Temme-Weg in Richtung Hatzfelder Straße. Im Kreuzungsbereich Schatenweg übersah er eine kreuzende 65-jährige Radfahrerin. Diese war mit ihrem Rad auf dem Schatenweg in Richtung Dubelohstraße unterwegs. Bei der ...

