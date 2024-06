Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Ein junger Mann und zwei Seniorinnen sind am Donnerstag bei Verkehrsunfällen mit ihren Fahrrädern verletzt worden.

Ein 61-jähriger Renault-Fahrer fuhr gegen 07.50 Uhr auf dem Josef-Temme-Weg in Richtung Hatzfelder Straße. Im Kreuzungsbereich Schatenweg übersah er eine kreuzende 65-jährige Radfahrerin. Diese war mit ihrem Rad auf dem Schatenweg in Richtung Dubelohstraße unterwegs. Bei der Kollision geriet das Vorderrad des Fahrrads unter den linken Vorderreifen des Autos. Die Radlerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus Paderborn.

Um 08.25 Uhr radelte ein 23-jähriger Mountainbike auf der Meinwerkstraße zur Heiersmauer. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 58-jährigen Pedelec-Fahrerin. Er versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der Mountainbike-Fahrer flog über seinen Fahrradlenker und fiel auf die Straße. Er trug leichte Verletzungen davon. Auch ihn brachte der Rettungsdienst zur Versorgung in ein Krankenhaus. Die E-Bike-Fahrerin blieb unverletzt.

Zwischen Marienloh und Bad Lippspringe waren gegen 11.00 Uhr zwei Radlerinnen an einem Unfall beteiligt. Eine 70-jährige Pedelec Fahrerin nutzte den Radweg auf dem alten Bahndamm in Richtung Bad Lippspringe. Am Ende des Radwegs in der Kurve zum Schwarzer Weg kam ihr eine 19-jährige Rennrad-Fahrerin entgegen. Die Seniorin erschrak sich und stürzte, ohne dass es zu einem Zusammenstoß kam. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und musste nicht sofort medizinisch versorgt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell