Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer und Fußgänger bei Unfällen verletzt

Paderborn/Hövelhof/Borchen (ots)

(mb) Drei Kinder (3, 9, 12), zwei Jugendliche (14,15) und ein Mann (27) sind am Dienstag als Radfahrende oder Fußgänger bei Verkehrsunfällen verletzt worden.

Die meisten Unfälle ereigneten sich in Paderborn mit Stadtteilen. Um 07.25 Uhr fuhr ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem Radweg am Heierswall in die Unterführung an der Schwimmoper. Beim Abbiegen in der Unterführung rutschte das Fahrrad seitlich weg und der Radler stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der Kilianstraße fuhr ein 54-jähriger Mann gegen 07.48 Uhr mit einem Straßenreinigungsfahrzeug in Richtung Rosentor Als er nach links in die Karlstraße abbog überholte ihn ein stadteinwärts fahrender Radler. Eine Pedale des Fahrrads stieß gegen den nach links herausragenden Besen der Arbeitsmaschine, sodass der der 14-jährige Radler stürzte. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen.

In Elsen fuhr ein neunjähriger Junge mit seinem Fahrrad gegen 17.55 Uhr auf der Elser Kirchstraße in Richtung Urbanstraße. Im Einmündungsbereich zur Urbanstraße missachtete er die Vorfahrt einer 65-jährigen Skoda-Fahrerin, die in Richtung Scharmede fuhr. Es kam zum Zusammenstoß und der Junge trug leichte Verletzungen davon. Der Rettungsdienst musste nicht eingesetzt werden.

Ein dreijähriger Junge lief um 17.45 Uhr am Winkelsgarten in Wewer hinter einem parkenden Auto auf die Straße, um zu seiner Mutter auf der anderen Straßenseite zu gelangen. Ein in Richtung Alter Hellweg fahrender 18-jähriger BMW-Fahrer erfasste das Kleinkind mit der linken Fahrzeugecke. Der kleine Junge stürzte und verletzte sich. Seine Mutter brachte ihn sofort in ein Krankenhaus nach Paderborn. Nach ambulanter Behandlung konnte der Dreijährige wieder mit nach Hause.

In Hövelhof stürzte eine 12-jährige Radfahrerin gegen 07.30 Uhr auf dem Weg zur Schule. Sie war auf dem Radweg an der Allee in Richtung Senne unterwegs und kam in Höhe der Schützenstraße zu Fall. Eine Passantin kümmerte sichn um die verletzte Schülerin und alarmierter den Rettungsdienst. Das Mädchen kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Gegen 08.45 Uhr kam es in Borchen auf der Wewersche Straße zu einem weiteren Verkehrsfall. Eine 38-jährige Toyota-Fahrerin fuhr in Richtung Am Kleeberg. An einer Bushaltestelle warteten im Gegenverkehr mehrere Autos hinter dem Bus. Ein 15-jähriges Mädchen schob ihr Fahrrad zwischen den stehenden Autos hindurch über die Straße. Das Fahrrad wurde vom Toyota erfasst, sodass die Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte. Mit einem Rettungswagen kam sie ins Krankenhaus. Das Mädchen konnte nach der medizinischen Versorgung wieder entlassen werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell