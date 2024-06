Coesfeld (ots) - Wie gewonnen, so zerronnen. Das Auto hätte ein 30-jähriger Coesfelder am Samstag (08.06.24) am besten stehen lassen. Gegen 18.05 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann aufgrund seiner Fahrweise in Harle. Er gab sofort an, dass das Auto keinen TÜV mehr habe. Auch behauptete er, eine Halle vor Ort mieten zu wollen. Eine Nachfrage bei den vermeintlichen Vermietern ergab, dass diese den ...

