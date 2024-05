Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Verkehrsunfallstatistik 2023 der Polizeiinspektion Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Landkreis Vorpommern-Rügen

Am gestrigen Dienstag, dem 14.05.2023 veröffentlichte das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern die Jahresbilanz zum Verkehrsunfallgeschehen 2023. Siehe dazu: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Aktuell?id=201091&processor=processor.sa.pressemitteilung&sa.pressemitteilung.sperrfrist=alle

Ergänzend dazu stellt die Polizeiinspektion Stralsund im Folgenden die Verkehrsunfallbilanz des vergangenen Jahres für ihren Zuständigkeitsbereich vor:

Im Landkreis Vorpommern-Rügen ereigneten sich im Jahr 2023 insgesamt 8.561 (2022: 8.292) Verkehrsunfälle, die durch die Polizei aufgenommen wurden. Damit stieg sowohl landesweit als auch im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Stralsund die Gesamtzahl leicht an. Landesweit registrierte die Polizei im Jahr 2023 insgesamt 55.641 Verkehrsunfälle (2022: 53.500).

Die Zahl der verunglückten Personen (leicht, schwer und tödlich verletzte Menschen) sank gegenüber dem Vorjahr. Im vergangenen Jahr verunglückten bei insgesamt 694 Verkehrsunfällen 929 Personen. Im Vorjahreszeitraum ereigneten sich 702 Verkehrsunfälle, bei denen 936 Personen verunglückten. Dabei wurden 742 Personen leicht (2022: 714) und 185 Personen schwer (2022: 206) verletzt.

Die Zahl der getöteten Verkehrsteilnehmer sank im Jahr 2023 um 14 Getötete. Während 2022 noch 16 Menschen in Folge eines Verkehrsunfalls im Landkreis Vorpommern-Rügen verstarben, lag die Zahl im Jahr 2023 bei Zwei.

Bei den beiden verstorbenen Verkehrsteilnehmern handelte es sich um einen 9-jährigen Fußgänger und einen 90-jährigen Radfahrer. So sind im Jahr 2023 weder Pkw- noch LKW-Insassen bei einem Verkehrsunfall im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Stralsund tödlich verunglückt.

Wie bereits in den Vorjahren stand im vergangenen Jahr die Unfallursache Geschwindigkeit an Platz eins der registrierten Verkehrsunfälle mit Personen- und schweren Sachschäden im Landkreis Vorpommern-Rügen. Die Zahl der schweren Verkehrsunfälle mit dieser Hauptunfallursache steig im Vergleich zum Vorjahr leicht an auf 195 (2022: 181). Die zweithäufigste Unfallursache im Landkreis Vorpommern-Rügen stellen Verstöße gegen die Vorfahrts-/Vorrangregeln dar (2023:176, 2022: 157). An dritter Stelle stehen die Ursachen Abbiegen/Wenden/Rückwärtsfahren (2023: 121, 2022: 139) gefolgt von Abstand-Verstößen mit 111 Unfällen (2022: 154 Unfälle) und Verkehrsunfällen unter Alkohol- bez. Drogeneinfluss mit 86 (2022: 61).

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Baumberührung ist nach einem deutlichen Rückgang vom Kalenderjahr 2021 (131) zu 2022 (76) im vergangenen Jahr gleichgeblieben (2023: 76). Bei 43 dieser Verkehrsunfälle kamen Personen zu Schaden, 23 schwer- und 32 leicht verletzt. Im Jahr 2022 zogen sich insgesamt, 24 schwere und 25 leichte Verletzungen nach einer Baumkollision zu.

Die Verkehrssicherheitsarbeit hat fortdauernd einen hohen Stellenwert in der Polizeiinspektion Stralsund. Ziel ist es, die Zahlen der Verkehrsunfälle mit Personen- und schweren Sachschäden durch zielgerichtete Maßnahmen der Verkehrssicherheitsarbeit und Verkehrsprävention zu verringern. Insbesondere Anhaltekontrollen sollen die Fahrzeugführer hinsichtlich ihrer Verantwortung im Straßenverkehr sensibilisieren, um so das Risiko für Leib und Leben aller Verkehrsteilnehmer zu minimieren und Verkehrsunfälle zu verhindern. Im Bereich der Prävention sind die Mitarbeiterinnen der PI Stralsund bei rund 280 Präventionsveranstaltungen im Jahr 2023 im Einsatz gewesen - überwiegend bei Vor- und Grundschulkindern (für den sicheren Schulweg), aber auch bei (jungen) Fahranfängern (Alkohol, Drogen, Ablenkung) bis hin zu Senioren. Hervorzuheben sind unter anderem Projektarbeiten wie "Sicherheit im Straßenverkehr" und "Jung+Sicher+Startklar" aber auch Verkehrssicherheitstage und Crash-Kurse. Ein weiterer unverzichtbarer Baustein ist die Zusammenarbeit zum Beispiel mit den Verkehrswachten des Landkreises V-R, dem Landkreis selbst und ebenso die Dekra und Fahrschulen.

Bei den Verkehrskontrollen im vergangenen Jahr wurden fast 47.000 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Nahezu 7.000 Verkehrsteilnehmer wurden direkt nach einer Geschwindigkeitsüberschreitung in einer Anhaltekontrolle mit ihrem Fehlverhalten der Nichteinhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit konfrontiert. Die Polizistinnen und Polizisten ahndeten zudem fast 2.300 Handyverstöße und damit etwa 100 mehr als im Vorjahr. Einen Anstieg gab es auch bei den Feststellungen von Drogenverstößen im Straßenverkehr (2023: 385, 2022: 306). Die Anzahl der festgestellten Trunkenheitsfahrten stieg im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich an (2023: 485, 2022: 402).

Auch im Jahr 2023 stellten Zusammenstöße mit Wild mit rund 32 Prozent einen erheblichen Anteil der insgesamt registrierten Verkehrsunfälle im Landkreis Vorpommern-Rügen dar (etwa 2.700 Verkehrsunfälle mit Wildbeteiligung). Der Anteil an den Gesamtunfällen blieb nahezu identisch im Vergleich zum Vorjahr. Den größten Bereich der Kollisionen mit Wildtieren bilden dabei Zusammenstöße mit Rehwild (etwa 72 %), gefolgt von Schwarzwild und Dachsen. Bei den im Jahr 2023 registrierten Kollisionen mit Wildtieren wurden insgesamt fünf Menschen schwer und 21 leicht verletzt.

Weiterhin wurden im Jahr 2023 insgesamt 418 Verkehrsunfälle mit Zweiradfahrern im Landkreis Vorpommern-Rügen polizeilich erfasst (2022: 433). Das sind rund fünf Prozent der insgesamt registrierten Verkehrsunfälle. Bei annähernd 83 Prozent aller Verkehrsunfälle mit Zweiradfahrern zog sich mindestens ein Beteiligter Verletzungen zu. Ein Verkehrsteilnehmer verunglückte tödlich, 71 wurden schwer und 274 leicht verletzt. Das zeigt, dass die Folgen eines Verkehrsunfalls mit einem motorisierten oder nicht motorisierten Zweirad oft schwerwiegend sind, denn sie haben im Gegensatz zu einem Pkw oder Lkw keine Knautschzone.

Die Polizei registrierte im Jahr 2023 im Landkreis Vorpommern-Rügen insgesamt sieben Verkehrsunfälle mit Beteiligung eines Elektrokleinstfahrzeuges, den so genannten "E-Scootern" (2022: 7). Dabei wurden acht Personen leicht (2022: 4) und eine Person schwer (2022: 0) verletzt.

Für das Verkehrsunfallgeschehen im ersten Quartal dieses Jahres lässt sich bilanzieren, dass im Bereich der Polizeiinspektion Stralsund die Anzahl der Verkehrsunfälle mit 1.627, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2022: 1.727) leicht gesunken ist. Bei den Unfällen wurden insgesamt 32 Menschen schwer und 140 leicht verletzt. Bislang verstarben bereits drei Menschen in diesem Jahr infolge eines Verkehrsunfalls im Landkreis Vorpommern-Rügen.

