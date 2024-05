POL-HST: Zeugen zu einem Unfall mit einem 12-jährigen Kind gesucht

Niepars (ots) - Am Dienstag, dem 21.05.2024, findet in der Zeit von 14:00 bis 17:30 Uhr beim Amt Niepars eine kostenlose Fahrradcodierung statt. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Stralsund ist vor Ort und kommt gern mit den Besuchern ins Gespräch. Interessierte sind herzlich eingeladen, ihr Rad codieren zu lassen. Alles, was für die Fahrradcodierung benötigt wird, ist ein gültiger Personalausweis sowie das ...

