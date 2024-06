Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Harle/ Wie gewonnen, so zerronnen

Coesfeld (ots)

Wie gewonnen, so zerronnen. Das Auto hätte ein 30-jähriger Coesfelder am Samstag (08.06.24) am besten stehen lassen. Gegen 18.05 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann aufgrund seiner Fahrweise in Harle. Er gab sofort an, dass das Auto keinen TÜV mehr habe. Auch behauptete er, eine Halle vor Ort mieten zu wollen. Eine Nachfrage bei den vermeintlichen Vermietern ergab, dass diese den Coesfelder weder kennen, noch eine Halle vermieten würden.

Der Mann zeigte sich während der Maßnahmen unkooperativ, indem er die Angabe seiner Personalien verweigerte. Während der Durchsuchung sperrte er sich, sodass die Polizisten ihm Handschellen anlegten.

Die Beamten stellten während der Durchsuchung Alkoholgeruch im Atem des 30-Jährigen fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Er gab an, jahrelang keinen Führerschein gehabt zu haben. Am Morgen habe er nun Post von der Straßenverkehrsbehörde erhalten. Er dürfe am Montag seinen Führerschein abholen, aber bereits wieder Auto fahren.

Darüber sei er so glücklich gewesen, dass er zwei alkoholische Getränke zu sich nahm. Den Führerschein erhielt der Coesfelder am Montag vorerst nicht zurück. Stattdessen leiteten die Polizisten ein Verfahren gegen den 30-Jährigen ein.

