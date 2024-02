POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Mannheim (ots) - Am Montag stieg eine 21-Jährige an der Haltestelle Abendakademie in die Straßenbahnlinie 5. Um kurz nach 13:30 Uhr bemerkte sie einen Mann, der sich sehr nahe an sie stellte, was ihr sofort unangenehm war. Während der Fahrt spürte sie, wie der Unbekannte absichtlich ihren Intimbereich streichelte. Daraufhin schlug sie dem Mann sogleich auf die Hand ...

mehr