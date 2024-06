Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(MH) Bei einem Verkehrsunfall in Paderborn-Schloß Neuhaus hat sich am Samstagvormittag, 15. Juni, eine Fußgängerin leichte Verletzungen zugezogen. Da der beteiligte Autofahrer vom Unfallort flüchtete, sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen.

Die 43-jährige Frau war gegen 10.35 Uhr auf dem Kreuzungsbereich der Bielefelder Straße mit der Hermann-Löns-Straße über die grüne Ampel in Richtung Hermann-Löns-Straße unterwegs. Von dort aus bog ein Auto nach rechts auf die Bielefelder Straße ab und fuhr die Fußgängerin an. Die 43-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich an der Schulter. Der Fahrer des Autos setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Bei ihm soll es sich um einen rund 60 Jahre alten Mann gehandelt haben. Das Fahrzeug sei ein blauer Kombi gewesen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall, dem Fahrer oder zu dem Fahrzeug geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell