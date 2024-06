POL-PB: Unfallflucht: Radfahrer weicht Wohnmobil aus und stürzt

Büren-Wewelsburg (ots) - (mb) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in einen Frischmarkt an der Salzkottener Straße eingebrochen worden. Der Einbruch fiel am Sonntagmorgen gegen 06.45 Uhr auf. Der oder die Täter waren über Nacht in das Geschäft eingestiegen und hatten Bargeld erbeutet. In den letzten Wochen war das Geschäft bereits drei Mal das Ziel von Einbrechern. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige ...

