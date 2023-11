POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden mit anschließender Flucht

Römerberg/Speyer (ots) - In der Nacht vom 14.11.2023 auf den 15.11.2023 entwendeten unbekannte Täter aus einem unverschlossenen PKW in der Salierstraße Bargeld und eine EC-Karte. Weiterhin wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ebenfalls aus einem unverschlossenen PKW in der Straße Ruhhecke ein Geldbeutel entwendet. Auch hier sind die Täter unbekannt. Wer hat zu oben genannten Zeiträumen an den Tatörtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann ...

