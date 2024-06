Polizei Paderborn

POL-PB: Brandstiftung an Lkw

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mb) Nach einem nächtlichen Brand an der Hermann-Löns-Straße, bei dem ein Lastwagen erheblich beschädigt wurde, ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Der Tatort liegt in einer Seitenstraße der Hermann-Löns-Straße gegenüber der Einmündung Am Thunhof. Dort hörte eine Anwohnerin gegen 00:00 Uhr ein Knistern von draußen. Sie schaute nach der Ursache und entdeckte den brennenden Lastwagen. Den 7,5-Tonner hatte der Besitzer mittags am Straßenrand abgestellt. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Fahrzeug. Der Schaden an der Ladefläche sowie den hinteren Rädern wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Als Brandursache geht die Polizei davon aus, dass der Lkw mutwillig in Brand gesetzt wurde.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

