POL-MI: Einbruch in Wohnmobil

Rahden (ots) - (SN) Bei einem Verkehrsunfall an der Weher Straße haben sich am Freitagmorgen zwei Personen leicht verletzt. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte ein 17 Jahre alter Kleinkraftradfahrer aus Diepenau die Weher Straße in Richtung Nordweg befahren, als es zum Zusammenstoß mit dem Mazda einer Frau (33) aus Rahden kam. Die hatte gegen 8.30 Uhr beabsichtigt, von der Straße "Am Wehes Hof" aus dem ...

mehr