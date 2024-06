POL-MI: Milchtransporter in Graben geraten

Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Am Donnerstagmorgen erhielt die Polizei Kenntnis über einen Raub in Bad Oeynhausen. Die Beamten suchen Zeugen. So befand sich der Geschädigte gegen 6.45 Uhr zu Fuß an der Königstraße, als er an der Bahnunterführung zur Heinrichsstraße zwei unbekannten männlichen Personen begegnete. In der Folge habe ihn das maskierte Duo mit einer augenscheinlichen Schusswaffe bedroht und die Herausgabe ...

