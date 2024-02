LPI-EF: Einbruch statt Gottesdienst

Erfurt (ots) - Am Freitagabend machte sich ein 21-jähriger Gießener zu Fuß mit seinem Reisegepäck auf den Weg vom Drosselberg in Richtung Hauptbahnhof, um von dort in seine Heimat zu fahren. Während seines Fußmarsches wurde der junge Mann von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen und dazu aufgefordert, sein mitgeführtes Bargeld herauszugeben. Als der Erpresser seiner Aufforderung, durch das Vorhalten eines Messers, Nachdruck verlieh, gab der ...

mehr