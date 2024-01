Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: "Ein ganz normales Jubiläumsjahr" - Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsgabe 2024

Norderstedt (ots)

"Das Jahr 2023 bezeichnen wir als ganz normales Jubiläumsjahr." Mit diesen Worten startete Wehrführer Carsten Fründt am 19.01.2024 den Jahresbericht der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsgabe nach der Begrüßung der Gäste und einer Gedenkminute für die im Jahre 2023 verstorbenen Ehrenmitglieder Konrad Franke und Hermann Möller.

54 der 71 stimmberechtigten aktiven Mitglieder der Feuerwehr trafen sich gemeinsam mit der Ehrenabteilung und über 40 Gästen in der Feuerwache Friedrichsgabe, darunter Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder und Stadtpräsidentin Petra Müller-Schönemann, welche beide das erste Mal der Jahreshauptversammlung beiwohnten.

Im Jahresbericht 2023 berichtete Wehrführer Carsten Fründt über das Einsatzgeschehen und den Zustand der Feuerwehr Friedrichsgabe. 2023 wurde die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe zu 178 Einsätzen alarmiert. Diese teilen sich auf in 93 Einsätze im Zusammenhang mit Feuer und 85 Einsätze mit technischer Hilfeleistung. Durch die Kameraden konnten 13 Personen gerettet werden. Im Vergleich zum Vorjahr, ist die Anzahl der Einsätze im Bereich technische Hilfeleistung, durch das Ausbleiben von größeren Sturmlagen wie 2022, leicht gesunken. Die Dekon-Komponente konnte weiter etabliert werden und wurde im Stadtgebiet 5-mal zur Dekontamination von Einsatzkräften bei Großeinsätzen eingesetzt. Auch bei 2 Großfeuern in Quickborn wurde die Freiwillige Feuerwehr Quickborn durch die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe unterstützt. Die durchweg sehr gute technische Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsgabe unterstütze die Kameraden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit in allen Einsatzlagen.

Das Jahr 2023 war zusätzlich auch das Jubiläumsjahr "125 Jahre Feuerwehr Friedrichsgabe". Ein Jahr Planung des Festausschusses haben sich hier an einem Wochenende im September abgespielt. Der offizielle Festakt mit Gästen aus befreundeten Feuerwehren und Politik war ein voller Erfolg. Auch der zwei Tage später stattfindende Tag der offenen Tür mit Blaulichtmeile gefüllt mit weiteren Blaulichtorganisationen wurden von den Norderstedter Bürgern gerne angenommen. "Hier wurden wir bei bestem Wetter von den Besuchern förmlich überrannt.", berichtete Wehrführer Carsten Fründt.

Zur Verstärkung der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsgabe wurden Marwin Bründel aus der Jugendfeuerwehr sowie Kevin Günther und Fabian Timmermann aus der Anwartschaft in die aktive Einsatzabteilung übernommen. Im Anschluss folgten Wahlen auf der Tagesordnung. Die Wahl zum Gruppenführer konnte Florian Behrmann für sich entscheiden.

Es folgten Beförderungen: Matthias Wiehn wurde zum Oberfeuerwehrmann, Thorben Gravenhorst, Jonas Pfeif, Patrik Strätz und Florian Wieczorek wurden zum Hauptfeuerwehrmann und Renè Kühl wurde zum Löschmeister befördert. Für langjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden geehrt: Lasse Steinmeier für 10 Jahre, Renè Kühl für 20 Jahre, Carsten Schneider für 30 Jahre. Zusätzlich wurden gleich 3 Mitglieder der Ehrenabteilung für jeweils 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt: Gerd Meincke, Wolfgang Berghofer und Klaus Gänge bringen es gemeinsam auf 150 Jahre Feuerwehrerfahrung. Als inoffizielle Auszeichnung ging das, von der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsgabe ins Leben gerufene, "goldene A" an Christian Hauenschild, für die meiste Zeit unter Atemschutz.

Vom Land Schleswig-Holstein, vertreten durch Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder, wurde Thomas Mohr mit dem Brandschutzehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. Peter Wördemann und Jürgen Klingenberg erhielten das Brandschutzehrenzeichen in Gold. Anschließend wurde Jürgen Klingenberg als Ehrenbeamter von Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder aus seinem Amt als stellvertretender Stadtwehrführer entlassen. Nach jeweils über 50 Jahren Feuerwehrkarriere wurden Jürgen Klingenberg und Peter Wördemann von der Wehr an die Ehrenabteilung überstellt.

Im Anschluss an die Ehrungen gab es Grußworte der neuen Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder, des neuen Leiters der Polizei Norderstedt Andrè Wichmann und des Stadtwehrführers Andre Müller, welcher auch die Grüße vom Kreis überbrachte. Alle bedankten sich für den unermüdlichen Einsatz, den die Friedrichsgaber Feuerwehrleute für die Stadt und die Menschen darin leisten. Der Dank gilt, wie immer auch den Angehörigen und Arbeitgebern, die auf ihre Liebsten und Arbeitskräfte verzichten, damit diese tagtäglich Hilfe leisten können, wenn Hilfe gebraucht wird.

