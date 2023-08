Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksamer Zeuge ermöglicht Festnahme von zwei Männern durch die Polizei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0775

In der Nacht zu Mittwoch (15. August) hat ein aufmerksamer Zeuge auf dem Wickeder Hellweg in Dortmund-Wickede gegen 23:55 Uhr den Diebstahl eines Fahrrads beobachtet. Er informierte sofort die Polizei, die zwei Männer vorläufig festnahmen.

Ein 38-jähriger Dortmunder befuhr den Wickeder Hellweg. Dort bemerkte er einen Mann, der mit Hilfe eines Trennschleifers ein Fahrradschloss öffnete und das Fahrrad in einen Transporter lud. Der Zeuge hatte ein ungutes Gefühl bei der Sache und wählte den Notruf. Er verfolgte den Transporter mit seinem Auto, aber verlor ihn in der Straße Pleckenbrink in Höhe des Spriekmannwegs aus den Augen.

Im Rahmen einer Fahndung stellte die Polizei den Transporter im Spriekmannweg fest. Im weiteren Verlauf trafen die Polizisten auf zwei Männer, die durch eine weitere Zeugenaussage der Tat zuzuordnen sind.

Die Polizei stellte den Transporter, das Diebesgut in Form von u.a. Fahrrädern und Elektrorollern sowie den Trennschleifer sicher.

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um zwei Männer im Alter von 46 und 49 Jahren. Die Polizei nahm die beiden Männer vorläufig fest. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen. Die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Falls des Diebstahls von Fahrrädern dauern an.

