LPI-EF: Autopanne führt zu Stilllegung

Erfurt (ots) - Für hohen Sachschaden sorgte heute Morgen eine betrunkene Autofahrerin in Erfurt. Die 25-Jährige war in der Friedrich-Engels-Straße mit ihrem Opel nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hier stieß sie gleich mit vier geparkten Autos am Straßenrand zusammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei der Frau nicht nur eine leichte Verletzung an ...

mehr