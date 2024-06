POL-PB: Motorradfahrer bei Kollision mit Lastwagen schwer verletzt

Paderborn/Hövelhof/Borchen (ots) - (mb) Drei Kinder (3, 9, 12), zwei Jugendliche (14,15) und ein Mann (27) sind am Dienstag als Radfahrende oder Fußgänger bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Die meisten Unfälle ereigneten sich in Paderborn mit Stadtteilen. Um 07.25 Uhr fuhr ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem Radweg am Heierswall in die Unterführung an der Schwimmoper. Beim Abbiegen in der Unterführung ...

mehr