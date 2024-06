POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/Geparkter Seat beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte Tatverdächtige drangen am Mittwochmorgen (05.06.) in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Lindenstraße in Nottuln ein. Hierzu versuchten die Tatverdächtigen zunächst eine Tür auf der Rückseite aufzuhebeln. Als dieser Versuch fehlschlug, hebelten die Tatverdächtigen an der Kellertür ein Fenster aus dem Rahmen und betraten so den ...

mehr