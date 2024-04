Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Unfall auf der Autobahn fordert Sachschaden

Glücklicherweise lediglich Blechschaden entstand am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 96. Ein 42 Jahre alter Tesla-Fahrer war in Richtung Lindau unterwegs und überholte auf der linken Fahrspur einen Lastwagen. Dabei touchierte er mutmaßlich aus Unachtsamkeit den Lkw, geriet ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen drehte sich mehrfach auf der Fahrbahn und prallte in die Leitplanke. Am Elektro-Fahrzeug entstand rund 15.000 Euro Sachschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wie hoch der Sachschaden am Lastwagen ausfällt, ist aktuell nicht bekannt.

Bad Wurzach

Vorfahrtsunfall

Heftig zusammengestoßen sind am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr zwei Fahrzeuge bei einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Mercedes-Lenker fuhr vom Breiteweg nach links in die Lessingstraße ein. Dabei übersah er den von rechts aus der Franz-Graf-Straße nahenden BMW eines 21 Jahre alten Vorfahrtsberechtigten. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen, wobei am Wagen des Unfallverursachers rund 5.000 Euro und am BMW etwa 15.000 Euro Sachschaden entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Isny im Allgäu

Urkundenfälschung

Eine Anzeige wegen Urkundenfälschung droht einem 63-Jährigen, nachdem Polizisten am Mittwochmittag offenbar einen gefälschten Zulassungsstempel sowie Hauptuntersuchungs-Plakette am Kennzeichen seines Pkw festgestellt haben. Die Beamten des Polizeipostens Isny waren vom Landratsamt beauftragt worden, mehrere Fahrzeuge des Mannes zu entstempeln. Bei der genauen Begutachtung eines der Pkw flog die Täuschung auf. Nun ermitteln die Polizisten strafrechtlich.

Weingarten

Hoher Schaden bei Unfall

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch gegen 13.15 Uhr bei einem Unfall an der Kreuzung der Niederbieger Straße mit der Waldseer Straße entstanden. Eine 20 Jahre alte Mercedes-Lenkerin fuhr von der Schussenstraße nach links in die Waldseer Straße ein und kreuzte dabei den Fahrtweg eines Vorfahrtsberechtigten 61-Jährigen, der aus der Niederbieger Straße kam. Der Mitsubishi-Lenker konnte einen Unfall nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Mercedes. Die Unfallverursacherin verlor daraufhin die Kontrolle über ihren Wagen und stieß gegen den dortigen Ampelmast. Am Mercedes entstand dabei Totalschaden, der auf rund 30.000 Euro geschätzt wird. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Am Mitsubishi beläuft sich der Schaden auf rund 3.000 Euro. Die örtliche Feuerwehr rückte an und kümmerte sich um die in Mitleidenschaft gezogene Ampel. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Bad Waldsee

Stoppstelle überfahren - Unfall

Weil er offenbar ohne anzuhalten die Stoppstelle überfahren hatte, hat ein 37 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Mittwochabend einen Unfall verursacht. Er fuhr auf der K 7933 von Molpertshaus in Richtung Hittisweiler und nahm an der Kreuzung zur L 314 einer 64-jährigen Toyota-Lenkerin die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, woraufhin der Toyota abgewiesen wurde und mit einem Schild neben der Fahrbahn kollidierte. An beiden Autos entstand jeweils rund 5.000 Euro Sachschaden. Der Toyota, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Baienfurt

Schachtdeckel aus Fahrbahn gehoben

Unbekannte haben am Mittwochabend kurz vor 23 Uhr in der Straße "Am Weiher", in der Ölbach- und der Fabrikstraße mehrere Schachtdeckel aus der Fahrbahn gehoben. Im Anschluss ergriffen die Täter die Flucht. Ein Zeuge beschreibt die drei Verdächtigen als Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Sie trugen dunkle Kleidung, wobei eine Person eine rot/schwarze Kapuze hatte. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

