PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr auf der B 32. Eine 79 Jahre alte Ford-Lenkerin fuhr von der Abfahrt der B 311 nach rechts auf die B 32 ein und missachtete an der Einmündung die Vorfahrt einer von links nahenden Mercedes-Fahrerin. Die 36-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und stieß zunächst ins Heck des Autos und im Anschluss gegen die Leitplanke. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Am Wagen der Unfallverursacherin wird der Sachschaden auf rund 10.000 Euro geschätzt. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Mercedes wird der Sachschaden auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Leitplanke wurde ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen.

