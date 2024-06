Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Lindenstraße/Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Unbekannte Tatverdächtige drangen am Mittwochmorgen (05.06.) in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Lindenstraße in Nottuln ein. Hierzu versuchten die Tatverdächtigen zunächst eine Tür auf der Rückseite aufzuhebeln. Als dieser Versuch fehlschlug, hebelten die Tatverdächtigen an der Kellertür ein Fenster aus dem Rahmen und betraten so den Keller. Anschließend durchsuchten die Tatverdächtigen das gesamte Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 09:40 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02594/7930 bei der Polizei in Dülmen zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell