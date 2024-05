Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Polizisten beleidigt

Bühlertal (ots)

Einem 22-Jährigen stehen nach seinem unflätigen Verhalten am Donnerstagabend Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ins Haus. Der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende junge Mann soll laut Schilderung einer Zeugin, kurz vor 21 Uhr gegen einen in der Hauptstraße abgestellten Wagen getreten und geschlagen haben. Gegenüber den hinzugezogenen Beamten des Polizeireviers Bühl hatte der Randalierer nur Beschimpfungen und Aggressionen übrig. Weil er trotz geduldiger Beschwichtigungen der Polizisten an Ort und Stelle nicht zur Raison gebracht werden konnte, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Nach Abschluss der polizeilichen wurde er einer Angehörigen überstellt.

/wo

