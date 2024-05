POL-OG: Offenburg - Alkoholisiert und ohne Führerschein

Zell am Hammersbach (ots) - Ein Sachschaden von schätzungsweise 6.000 Euro entstand am Donnerstagnachmittag, als ein VW Fahrer gegen 16:15 Uhr rückwärts in die Grabenstraße einfahren wollte. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem verkehrsbedingt wartenden Autofahrer. Verletzt wurde niemand. Beamte des Polizeireviers Haslach kümmerten sich um die Unfallaufnahme. ...

