POL-SE: Pinneberg - Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad - Eine Person leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montagnachmittag (17.04.2024) ist es an der Einmündung Flensburger Straße/Appenrader Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenkraftwagen (Pkw) und einem Fahrrad gekommen. Der Radfahrer verletzte sich leicht und der/die Pkw-Fahrer/in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Nach Angaben des 27-jährigen Geschädigten befuhren gegen 16:10 Uhr ein vermutlicher VW Golf in weißer Farbe und er die Flensburger Straße in Richtung Haidkamp. Beim Abbiegevorgang des Golfs in die Appenrader Straße kam es zur Beinahekollision beider Fahrzeuge und der Radfahrer stürzte.

Der weiße VW mit auffällig pinkfarbener Aufschrift fuhr ohne anzuhalten weiter. Der/die Fahrer/in sowie ein Zeuge, der dem Verletzten vor Ort half, sind bisher unbekannt.

Der Vorfall ist nachträglich bei der Polizei bekannt geworden.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Aussagen zum flüchtigen Fahrzeug treffen? Insbesondere wird der genannte Ersthelfer angesprochen und aufgerufen, sich zu melden.

Sachdienliche Zeugenhinweise werden von der ermittelnden Polizeidienststelle in Rellingen unter der Rufnummer 04101-498-0 entgegengenommen.

