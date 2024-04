Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Pkw verunfallt und prallt gegen das Mauerwerk eines Geschäfts - Zwei Personen leicht verletzt

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstagmittag (16.04.2024) ist es im Seminarweg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Personenkraftwagen gegen das Mauerwerk eines Geschäfts fuhr und im Zuge dessen zwei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 12:20 Uhr lenkte ein 88-jähriger Bad Segeberger seinen Mercedes-Benz auf einen Parkplatz im Seminarweg und beschleunigte versehentlich, so dass sein Fahrzeug in die Rückseite eines in der Hamburger Straße anliegenden Geschäftes fuhr und mit der Front im Mauerwerk stecken blieb.

Der Fahrzeugführer und seine 84-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Eine anwesende Mitarbeiterin im Geschäft erlitt einen Schock. Ein weiterer parkender Personenkraftwagen wurde leicht beschädigt.

Die Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr und einem Abschleppdienst dauerten bis ungefähr 15:00 Uhr an.

Die Polizei in Bad Segeberg prüft den genauen Unfallhergang im Rahmen der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell