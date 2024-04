Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Versuchte Einbrüche an Einfamilienhäusern - Minderjährige Verdächtige angetroffen - Polizei sucht weitere Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag (14./15.04.2024) ist es kurz hintereinander in den Straßen Altes Buckhörner Moor und anschließend im Möllner Weg zu versuchten Einbrüchen in Einfamilienhäusern gekommen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten mehrere Minderjährige als mögliche Tatverdächtige festgestellt werden.

Die beiden Taten geschahen in der Straße ALTES Buckhörner Moor gegen 03:00 Uhr und im Möllner Weg gegen 04:10 Uhr. In beiden Fällen wurden jeweils Nachbarn durch laute Geräusche auf mehrere Personen aufmerksam, die gewaltsam versuchten in die jeweiligen Einfamilienhäuser einzudringen. Die Nachbarn alarmierten umgehend die Polizei. Die Einbrüche misslangen und man flüchtete von den Tatorten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streifenwagenbesatzung aus Norderstedt im Nahbereich der Tatorte vier Personen antreffen. Es handelte sich um Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren (zwei Jungen, ein Mädchen) und einem weiblichen Kind im Alter von 13 Jahren. Zumindest ein 15-Jähriger aus Norderstedt entsprach der vorab genannten Personenbeschreibung und wurde als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Die Tatbeteiligungen der anderen drei Personen ist bisher unklar und werden im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Es ist zu vermuten, dass weitere Personen an den Einbruchsversuchen beteiligt waren. An beiden Tatorten wurde eine vermutlich männliche Person mit einer auffälligen roten Jacke gesichtet. Weitere Beschreibungen waren aufgrund der Dunkelheit nicht möglich.

Die vier angetroffenen Minderjährigen wurden in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Kiel nach den sofortigen Polizeimaßnahmen entlassen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Das Sachgebiet 4 der Kriminalpolizei Pinneberg ist nun auf der Suche nach den weiteren tatverdächtigen Personen. Wer hat in der Umgebung verdächtige Personengruppen wahrgenommen oder kann weitere Angaben zu den Taten machen?

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell