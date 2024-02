FW-OLL: Gemeinde Großenkneten beschafft moderne neue Schutzbekleidung für Feuerwehren

Sage (ots) - Am Montag, den 19.02.2024 wurde die Feuerwehr Sage zusammen mit dem Rettungsdienst und der Drehleiter aus Oldenburg um 10:45 Uhr zu einem Brand in einem Schweinestall im Brandsweg in Großenkneten-Haschenbrok alarmiert. Bereits bei der Anfahrt zur Einsatzstelle war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl des Schweinestalls. Der ...

