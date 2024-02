POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Obduktionsrgebnis im Fall des verstorbenen 16-Jährigen liegt vor

Hagen-Haspe (ots) - In der Zeit vom 09.02.2024, 20:30 Uhr, bis 10.02.2024, 01:15 Uhr, kam es in der Hammerstraße in Hagen Haspe zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Seat. Ein bislang unbekannter Täter hatte die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf ca. 800EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Leitstelle Telefon: 02331 986 2066 E-Mail: ...

mehr