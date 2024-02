Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Feuerwehr Harpstedt zieht Bilanz und würdigt Einsatzkräfte

Harpstedt

Das Jahr 2023 war für die Freiwillige Feuerwehr Harpstedt geprägt von intensiven Einsätzen, Herausforderungen und Gemeinschaftssinn. Bei der Jahreshauptversammlung am 23. Februar 2024 präsentierte Ortsbrandmeister Thomas Heuermann einen detaillierten Überblick über die Aktivitäten der Feuerwehr im vergangenen Jahr.

Zum Jahreswechsel 2023 / 2024 zählte die Feuerwehr Harpstedt 63 aktive Mitglieder, 14 in der Jugendfeuerwehr und 32 in der Seniorenabteilung, was insgesamt 109 Einsatzkräfte ergab. Im Jahr 2023 wurden die Feuerwehr Harpstedt zu insgesamt 81 Einsätzen gerufen, darunter 26 Brandeinsätze, 33 Hilfeleistungen, 6 Verkehrsunfälle, 5 sonstige Einsätze und 9 Unterstützungen des Rettungsdienstes. Im Rahmen der Einsätze konnten 16 verletzte Personen gerettet werden, jedoch konnten 3 Personen nicht mehr geholfen werden. Zusätzlich zu den regulären Einsätzen unterstütze die Feuerwehr Harpstedt im Landkreis Oldenburg bei der Bewältigung einer intensiven Hochwasserlage in Sandkrug. Kreisbrandmeister Frank Hattendorf lobte den Zusammenhalt und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute.

Ortsbrandmeister Thomas Heuermann betonte in seiner Rede die Bedeutung von Kameradschaft und Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehr. Dies sei besonders wichtig, da sich die Anforderungen und Aufgaben der Feuerwehr ständig ändern und wachsen. Ein Schwerpunkt liege dabei auf der Einsatzstellenhygiene, um den Feuerkrebs durch giftige Schadstoffe zu verhindern.

Auch die Förderung und Prävention durch Brandschutzerziehung und -aufklärung sei ein wichtiger Bestandteil der Feuerwehrarbeit. Hier leistet Klaus Stiller wertvolle Arbeit und unterrichtet Kindergärten und Schulen. Jana Siemers, die Jugendwartin der Jugendfeuerwehr Harpstedt, berichtete von verschiedenen Aktivitäten und Veranstaltungen, darunter Ausflüge ins Universum Bremen und sportliche Übungen.

Neben den Einsätzen und der Jugendarbeit wurden auch Verbesserungen in der Ausstattung und Struktur der Feuerwehr Harpstedt vorgenommen. So ist der Rüstwagen der Feuerwehr nun Teil der Kreisfeuerwehrbereitschaft und es wurden Chemikalienschutzanzüge angeschafft, um bei Unfällen mit gefährlichen Stoffen bestmöglich zu reagieren.

Ausbildungs- und Übungsdienste, gemeinsame Einsätze mit anderen Feuerwehren und die Schulung zum Thema Hochvoltfahrzeuge sind weitere wichtige Punkte, die im Jahr 2024 auf der Agenda der Feuerwehr Harpstedt stehen.

Die Jahreshauptversammlung wurde von zahlreichen Gästen aus Politik und Gesellschaft begleitet, darunter auch der Samtgemeinde Bürgermeister Yves Nagel, der die hohe Einsatzbereitschaft der Feuerwehr lobte und für ihre Arbeit dankte. Auch Stephan Bruns, Vorsitzender des Fördervereins, würdigte die Leistungen und den Einsatz der Feuerwehr. Er spricht von seinem eigenen Feuerwehr-Erlebnis. Er dankt allen Kräften, die ihm bei seinem Unfall mit einem Radlader geholfen hat. Er ist beeindruckt, wie schnell die Feuerwehr vor Ort war und ihm professionelle Hilfe geleistet hat.

Stefan Wachholder, Bürgermeister von Harpstedt, betonte die Wichtigkeit des Ehrenamts und bedankte sich bei den Einsatzkräften für ihre selbstlose Arbeit. Er erwähnte Bilder der Grundschüler aus Harpstedt, welche von den Klassen gemalt und an die Einsatzkräfte überreicht wurden. Diese Geste ist sehr besonders und die Feuerwehr freut sich enorm.

"Es sind teilweise kleine Meisterwerke und bei allen passt der Satz: Schönheit liegt im Augge des Betrachters", so Stefan Wachholder.

Insgesamt kann die Freiwillige Feuerwehr Harpstedt auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2023 zurückblicken und steht auch im neuen Jahr bereit, um der Bevölkerung von Harpstedt zur Seite zu stehen.

Ehrungen für 25 Jahre: André Petersen, Malte Siemers, Arne Siemers, Marius Kräkel

Ehrungen für 50 Jahre: Winfried Schöler, Harro Hartmann

Ehrungen für 60 Jahre: Jürgen Meyer, Werner Thomas, Hans-Werner Müller

Neuaufnahmen in die Feuerwehr: Sarah Oelve, Tom Hering, Semino Degener, Hauke Winter, Torben Knappe

Beförderungen:

Feuerwehrfrau-/Feuerwehrmannanwärter: Sarah Oelve, Tom Hering, Hauke Winter

Feuerwehrmann: Damien Bornhauser

Löschmeister: Kai Constabel, Jannik Stiller

Hauptlöschmeister: Björn Sienknecht

Oberbrandmeister: Thomas Heuermann, Nico Sparkuhl

