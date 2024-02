Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Sandkrug - Hochwassereinsatz war der längste seit Bestehen der Wehr

Sandkrug (ots)

Am 9. Februar 2024 fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Sandkrug statt, bei der zahlreiche Mitglieder sowie Gäste aus Politik, Feuerwehrwesen und anderen Hilfsorganisationen anwesend waren. Die Versammlung bot Gelegenheit, das vergangene Jahr zu reflektieren und einen Ausblick auf das kommende Jahr zu geben.

Ein Punkt des Jahresrückblicks bildete die hohe Anzahl an Einsätzen im Jahr 2023. Mit insgesamt 132 Einsätzen, darunter mehrere Feuer, ein Bombenfund und die Bewältigung des Hochwassers zur Weihnachtszeit, war das Jahr geprägt von vielfältigen Herausforderungen. Besonders hervorzuheben ist der Hochwassereinsatz, der als längster Einsatz seit Gründung der Feuerwehr Sandkrug gilt und die Einsatzkräfte über mehrere Wochen stark beanspruchte. Trotz dieser Belastungen konnten die insgesamt 85 Mitglieder 47 Lehrgänge absolvieren und bei einer Gesamtzahl von 14.843 Dienst- und Übungsstunden eine hohe Einsatzbereitschaft sicherstellen.

Für das kommende Jahr wurden verschiedene Maßnahmen und Vorhaben angekündigt. So soll im Frühjahr ein neues Wechselladerfahrzeug beschafft werden, das insbesondere für Logistikaufgaben und den Transport des Hygienecontainers vorgesehen ist. Des Weiteren ist eine Umstellung der Einsatzkleidung auf Sandfarben geplant, um eine erhöhte Sichtbarkeit der Einsatzkräfte im allgemeinen und der verbesserten Erkennbarkeit von Schmutz oder Kontaminationen zu gewährleisten. Eine Neuorganisation des Fördervereins mit einem neuen Vorstand soll zudem für eine effizientere Zusammenarbeit und Unterstützung der Feuerwehr sorgen.

Im Anschluss an den Ausblick auf 2024 richteten die Gäste noch einige Worte an die Einsatzkräfte. Bürgermeister Guido Heinisch bedankte sich insbesondere für den herausragenden Einsatz während des Hochwassers und betonte die hohe Motivation und Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute, die auch über die Feiertage hinweg im Dienst waren. Auch Ratsvorsitzender Dr. Johannes Große Beilage lobte die Arbeit der Feuerwehr und unterstrich ihre Bedeutung für das Sicherheitsgefühl in der Gemeinde. Gemeindebrandmeister Stefan Heinke und Kreisbrandmeister Frank Hattendorf schlossen sich den Dankesworten an und betonten die starke Kameradschaft und den Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehr.

Zum Abschluss der Veranstaltung standen Beförderungen auf der Tagesordnung. Jarik Rüger wurde zum Feuerwehrmann befördert. Gesa Buß, Dennis Habeck, Kevin Nappe, Malte Springer, Felix Walter, Florian Weidlich und Lukas Weidlich wurden zu Oberfeuerwehrfrauen/-männern befördert. Tom Kramer zum Hauptfeuerwehrmann, Volker Zemke zum Oberlöschmeister und Mark Seemann zum Brandmeister.

Insgesamt bot die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Sandkrug einen umfassenden Einblick in die Arbeit und Leistungen der Feuerwehr im vergangenen Jahr sowie einen vielversprechenden Ausblick auf das Jahr 2024.

