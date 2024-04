Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: B 432 (Högersdorf) - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Freitagmorgen (12.04.2024) ist es auf der Bundesstraße 432 im Bereich der Anschlussstelle zur A 21 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen, nach dem sich ein Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben soll.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ ein 81-Jähriger mit einer grauen Mercedes C-Klasse um 08:40 Uhr die Autobahn mit Fahrtrichtung Kiel an der Anschlussstelle Bad Segeberg-Süd.

An der Einmündung zur Bundesstraße beabsichtigte der Fahrer aus dem Kreis Stormarn nach links in Richtung Bad Segeberg einzubiegen und übersah nach eigenen Angaben einen in Richtung Bad Segeberg auf der Bundesstraße fahrenden Pkw.

Nach der Kollision soll der vorfahrtsberechtigte Pkw in Richtung Bad Segeberg ohne anzuhalten weitergefahren sein. Eine nähere Fahrzeugbeschreibung liegt nicht vor.

Aufgrund eines aufgefundenen Fahrzeugteils dürfte es sich bei dem Flüchtigen um einen Honda CR-V aus dem Baujahr ab 2011 gehandelt haben, der auf der Fahrerseite Beschädigungen aufweisen dürfte.

Die Polizeistation Leezen sucht Zeugen und bittet auch die/den Unfallfahrer um Kontaktaufnahme unter 04552 3439910 oder Leezen.PSt@polizei.landsh.de .

