POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Mittwoch, 21. Juni 2023, 07:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Bookholzberg leicht verletzt. Die 46-jährige Frau aus dem Kreis Rotenburg (Wümme) befuhr die B212 mit einem Mercedes in Richtung Berne. Dabei wollte sie nach links in die Jasminstraße abbiegen, musste aufgrund von Gegenverkehrs aber halten. Ihr ...

