Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Harpstedt gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 21. Juni 2023, gegen 14:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zur Unfallzeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzuges die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. In der eingerichteten und engen Verkehrsführung im Bereich der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener geriet er mit seinem Zug auf den linken Fahrstreifen. Dadurch wurde ein 35-jähriger Mann aus Schleswig-Holstein zum Ausweichen nach links gezwungen. Sein Pkw kollidierte mit der Gleitschutzwand in der Mitte der Fahrbahn. Am Pkw entstanden erhebliche Schäden in Höhe von 7.500 Euro.

Der Fahrer des Sattelzuges setzte die Fahrt in Richtung Hamburg fort und konnte bislang nicht ermittelt werden. Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise auf den Sattelzug geben kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell