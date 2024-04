POL-SE: Wahlstedt - Raubdelikt bei einem Geschäft für Heimtierbedarf - Festnahme des Beschuldigten

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag (13.04.2024) ist es in der Kieler Straße zu einem Einbruch in die Räume einer Diskothek gekommen. Ersten Ermittlungen zur Folge drangen Unbekannte gegen 01:41 Uhr gewaltsam in die Räume ein und entwendeten Spirituosen in noch unbekannter Anzahl und unbekannter Schadenshöhe. Die ...

