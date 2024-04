Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Körperliche Auseinandersetzung im Linienbus - Polizei sucht weitere Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstagabend (16.04.2024) ist es in der Friedrich-Ebert-Allee in Höhe der Bushaltestelle Lindenallee zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der mehrere Personen durch den Einsatz von vermutlichem Pfefferspray leicht verletzt wurden.

Gegen 20:40 Uhr wurde über den Polizeinotruf eine körperliche Auseinandersetzung in einem Linienbus gemeldet.

Nach mehreren Zeugenangaben sei es im Bus zu verbalen Streitigkeiten und einer Rangelei zwischen drei männlichen Personen gekommen. Dem Wortlaut der Männer nach könnten rivalisierende Anhängerschaften zwischen den Hamburger Fußballvereinen St. Pauli und HSV der Grund für die Auseinandersetzung gewesen sein.

Beim Verlassen des Busses habe einer der beiden vermeintlichen St. Pauli-Fans vermutliches Pfefferspray in den Bus gesprüht. Hierdurch erlitten der 33-jährige HSV-Fan und mindestens vier weitere unbeteiligte Fahrgäste leichte Atemwegsreizungen, die vor Ort rettungsdienstlich versorgt wurden.

Die beiden St. Pauli-Anhänger flüchteten vom Tatort und werden auf 30 Jahre bzw. 40 Jahre geschätzt. Beide hätten eine schlanke Statur gehabt, wobei der Jüngere eine Bomberjacke und eine schwarze Mütze getragen und vermutlich eine Glatze gehabt habe.

Die Auswertungen von mehreren Zeugenaussagen stehen noch aus. Ein Strafverfahren mit dem Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung wurde eingeleitet. Zur Aufklärung des Falles werden weitere Zeugen, deren Personalien noch nicht aufgenommen worden, gebeten, sich unter der Rufnummer 04101-498-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell