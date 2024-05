POL-KN: (Radolfzell, B33, Lkr. Konstanz) Auto prallt in Schutzplanke - insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden (23.05.2024)

Tuttlingen (ots) - Insgesamt rund 9.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag, gegen 10.45 Uhr, auf der Kreuzung Bahnhofstraße/ Olgastraße ereignet hat. Ein 65 Jahre alter BMW-Fahrer war auf der Olgastraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. An der Kreuzung hielt er ...

mehr