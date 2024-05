Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen A81/ Lkr. Tuttlingen) Aquaplaningunfall auf der Autobahn- rund 15.000 Euro Blechschaden (23.05.2024)

Immendingen A81 (ots)

Aufgrund starken Regen ist am Donnerstag ein Autofahrer bei einem Unfall auf der Autobahn 81 in die Schutzplanke gerutscht. Ein 23-jähriger Fahrer eines VW war auf rechten Fahrspur der A 81 in Richtung Singen unterwegs. Hierbei geriet der junge Mann auf der regennassen Straße ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. Der total beschädigte VW, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Blechschadens an der Leitplanke ist noch nicht bekannt.

