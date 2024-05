Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Bahnhofstraße/ Olgastraße - insgesamt rund 9.000 Euro Blechschaden (23.05.2024)

Tuttlingen (ots)

Insgesamt rund 9.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag, gegen 10.45 Uhr, auf der Kreuzung Bahnhofstraße/ Olgastraße ereignet hat. Ein 65 Jahre alter BMW-Fahrer war auf der Olgastraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. An der Kreuzung hielt er zunächst verkehrsbedingt an. Als der Mann anschließend auf die Kreuzung fuhr, kam es zur Kollision mit einem VW Transporter eines 63-Jährigen, der sich auf der vorfahrtsberechtigten Bahnhofstraße befand. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden am BMW dürfte im Bereich von rund 4.000 Euro liegen, der Schaden am VW wird von der Polizei auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

