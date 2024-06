Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte stehlen Pedelec

Paderborn (ots)

(md) Am Sonntag, 23.06., zwischen 01.30 Uhr und 02.30 Uhr stahlen Unbekannte ein verschlossenes Pedelec an einer Gaststätte am Kamp in Paderborn und flohen in unbekannte Richtung.

Das Pedelec war mit dem montierten Felgenschloss am Hinterrad gesichert. Dieses Schloss war zusätzlich mit einer Kette verbunden, die durch das Hinterrad mit dem Rahmen verbunden war. Der 54-jährigen Besitzer bemerkte den Diebstahl, als er gegen 2.30 Uhr zum Abstellplatz zurückkehrte. Es entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat zu fraglichen Zeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen? Hinweise bitte telefonisch über die Rufnummer 05251 306-0.

Tipps zum Schutz vor Fahrradiebstahl:

- Schließen Sie Ihr Fahrrad stets mit einer geeigneten Fahrradsicherung an einen festen Gegenstand. Ein zweites Schloss verdoppelt die Zeit, die der Täter zum Aufbrechen benötigt. - Vergessen Sie nicht, auch einzelne Fahrradteile, beispielsweise die Akkus an Pedelecs, zu sichern. - Lassen sie kein hochwertiges Zubehör (Tacho, Pumpe, Steckbeleuchtung, etc.) oder Wertgegenstände in Gepäcktaschen zurück. - Legen Sie einen Fahrradpass an und sichern Sie diesen digital (inkl. Fotos des Rades). - Bewahren Sie die Unterlagen (Rechnung/ Fahrradpass etc.) sicher auf. - GPS-Tracker, die am Rad angebracht werden, schicken per SMS einen Alarm ans Mobiltelefon, wenn das Fahrrad bewegt wird. Zudem übermitteln sie ständig den Standort des Rades. - Auch in Kellern, Garagen oder Treppenhäusern sollten die Räder immer angeschlossen werden. - Melden Sie einen Fahrraddiebstahl unverzüglich der Polizei. - Sollten Sie einen Fahrraddieb beobachten, alarmieren Sie sofort die Polizei unter 110 und stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung.

