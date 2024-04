Halver (ots) - Sondereinsatz im Rahmen von Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung von Hauptunfallursachen. Am Montag, den 08.04.2024, in dem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr, fand ein Sondereinsatz in dem Wachbereich der Polizei Halver statt. Durch die Beamten der Polizeiwache Halver wurden am Montag, verschiedene Kontrollstellen im Stadtgebiet Halver sowie in Lüdenscheid "Brügge", errichtet. Bei der Straße ...

